She-Hulk: pubblicate Nuove Foto della Serie TV targata Disney+

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre le sale cinematografiche sono in procinto di accendersi di fulmini e saette, accogliendo per la quarta volta il dio del tuono Thor, il servizio streaming di Disney+ sta per condurre tutti i fan della Marvel all’interno delle aule di tribunale, per seguire da vicino il lavoro della cugina del Gigante di Giada.

Si avvicina infatti sempre più il debutto della serie TV She-Hulk, che vedrà la star di Orphan Black, Tatiana Maslany, vestire i panni dell’omonima e forzuta supereroina.

In vista dell’imminente appuntamento, dopo la pubblicazione del trailer, sono state recentemente rilasciate online due nuove immagini, la prima delle quali che offre un ulteriore sguardo alla protagonista, e la seconda invece che punta i riflettori sulla sua nemesi, la potente Titania, il cui ruolo verrà ricoperto da Jameela Jamil (The Good Place).

📸 | New LQ still of Tatiana Maslany and Ginger Gonzaga on #SheHulk: Attorney at Law. pic.twitter.com/eCKZz8guA6 — She-Hulk Daily (@shehulkdaily) July 5, 2022

📸 | New LQ still of Jameela Jamil on #SheHulk: Attorney at Law. pic.twitter.com/ZqT6Uxyx4S — She-Hulk Daily (@shehulkdaily) July 5, 2022

Oltre a Jamil e Maslany, il cast vedrà la presenza di Ginger Gonzaga, Josh Segarra (Arrow), Renée Elise Goldsberry e Griffin Matthews, nonché dei veterani del MCU, Mark Ruffalo (I Know This Much is True), Tim Roth (LIe to Me) e Benedict Wong, che torneranno a dare il volto rispettivamente a Bruce Banner, Abominio e Wong.

La premiere giungerà nel catalogo della piattaforma della Casa di Topolino il prossimo 17 agosto.

Fonte: Comic Book