She-Hulk: la Bizzarra Campagna pubblicitaria su...Tinder?!

Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Manca ormai una manciata di giorni all'uscita di She-Hulk: Attorney at Law: la nuova serie TV Marvel farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 18 agosto, e sta facendo parlare di sé per un bizzarra campagna pubblicitaria scoperta da alcuni utenti.

Niente banner, niente cartelloni pubblicitari, né spot in televisione o in radio, bensì...Tinder!

Sembra infatti che per alcuni giorni sarà possibile "matchare" She-Hulk, la supereroina dello show inedito. A match avvenuto, scriverà in chat hobby e altre informazioni su di lei, e vi inviterà a guardare lo show in uscita.

Di seguito un tweet che lo ha segnalato:

They really advertising She-Hulk on Tinder πŸ˜­πŸ˜‚πŸ˜‚ pic.twitter.com/LVqt2v1UFH — 🌈Ι₯ʇɐdozoΕΏπŸ¦„ (@jozopath) August 13, 2022

Nell'attesa dell'uscita, vi invitiamo a consultare la nostra guida dedicata a She-Hulk, con alcune curiosità e tutte le informazioni note su trama, cast e uscita.

Fonte: Comic Book