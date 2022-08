Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

"I superumani ormai spuntano dappertutto, abbiamo inaugurato una divisione apposita, e voglio che She-Hulk ne sia il volto".

Marvel affonda le proprie radici sul piccolo schermo, ancora una volta, con il supporto di Disney+, portando il nuovo progetto seriale She-Hulk: Attorney at Law.

Trama e cast

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) è la cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo). Di professione avvocato, specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, Jennifer è una donna sulla trentina e single.

La sua trasformazione è legata proprio a Bruce, costretto a farle una trasfusione di sangue, dopo che la giovane è stata vittima di un agguato. Il contatto diretto irradia raggi gamma nel corpo di Jennifer, donandole poteri sovraumani come superforza, velocità elevata, resistenza alla fatica e rapidità di riflessi. Una fondamentale differenza con il cugino è che Jennifer può scegliere quando trasformarsi e che quando diventa She Hulk riesce a mantenere la sua personalità.

La sua sfida, a questo punto, sarà trovare il modo di bilanciare vita da avvocato e vita da supereroina, con una bella dose di guai che dovrà affrontare.

Il cast e i personaggi principali sono così presentati:

Jennifer Walters / She-Hulk ( Tatiana Maslany ) è un avvocato e può trasformarsi in una supereroina simile a Hulk.

) è un avvocato e può trasformarsi in una supereroina simile a Hulk. Bruce Banner / Hulk ( Mark Ruffalo ) - cugino di Jennifer Walters.

) - cugino di Jennifer Walters. Nikki Ramos ( Ginger Gonzaga ) - migliore amica di Jennifer.

) - migliore amica di Jennifer. Emil Blonsky / Abominio ( Tim Roth ) - ex ufficiale di origine russa dei Royal Marines Commandos del Regno Unito, riuscito a combinare il siero del super soldato e i raggi gamma per trasformarsi in un mostro umanoide più potente di Hulk.

) - ex ufficiale di origine russa dei Royal Marines Commandos del Regno Unito, riuscito a combinare il siero del super soldato e i raggi gamma per trasformarsi in un mostro umanoide più potente di Hulk. Titania ( Jameela Jamil ) - social media influencer dotata di forza sovrumana.

) - social media influencer dotata di forza sovrumana. Mallory Book ( Renée Elise Goldsberry ) - lavora nello stesso studio legale di Jennifer Walters.

) - lavora nello stesso studio legale di Jennifer Walters. Wong ( Benedict Wong ) - Mago Supremo.

) - Mago Supremo. Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox) – il diavolo di Hell’s Kitchen.

Produzione, sviluppi e curiosità

Dopo un percorso davvero lungo e travagliato – è dal 1989 che si parla di far apparire il personaggio in versione live-action – She-Hulk è diventata realtà. L’enorme successo dell’Universo Cinematografico Marvel e l’avvento di Disney+ hanno reso possibile la trasposizione dal fumetto sul piccolo schermo. L’annuncio della lavorazione risale all’agosto 2019, con la conferma che il progetto sarebbe stato inserito nel MCU, chiudendo la Fase Quattro ed inserendosi qualche anno dopo i catastrofici eventi di Endgame.

Le riprese sono iniziate a metà aprile 2021 a Los Angeles e Atlanta, in Georgia, e sono durate fino a metà agosto. Il sottotitolo dello show - Attorney at Law - è stato aggiunto a maggio di quest’anno.

Nel luglio del 1989 la supereroina She-Hulk sarebbe dovuta apparire nel film La morte dell’incredibile Hulk, l’ultima delle tre pellicole revival basate sulla serie TV del 1978-1982 dal titolo L’incredibile Hulk. Il personaggio alla fine non è stato creato per il grande schermo e un progetto proposto per il piccolo schermo non ha preso forma.

Nel 1991, un film basato su Jennifer Walters è entrato in fase di sviluppo alla New World Pictures con Larry Cohen come regista e Brigitte Nielsen come attrice protagonista. Nielsen ha partecipato anche ad un servizio fotografico promozionale, ma alla fine il film non si è concretizzato. Il motivo alla base della creazione del personaggio aveva a che fare con il successo delle serie televisive su Hulk e La donna bionica.

Scritta da Jessica Gao (Rick and Morty), filmata da Kat Coiro (Modern Family) e Anu Valia (Love Life), la serie TV è prodotta da Kevin Feige, Luigi D’Esposito, Vittoria Alonso, e si basa sul personaggio della Marvel creato da Stan Lee, insieme al disegnatore John Buscema nel 1980. Nei fumetti She-Hulk è stata una componente degli Avengers, dei Fantastici Quattro, dei Defenders e degli S.H.I.E.L.D. .

Feige ha descritto la serie TV come una "commedia legale di mezz'ora" che sarebbe stata fedele alla versione di John Byrne.

La supereroina Jennifer, interpretata da Tatiana Maslany, è divenuta celebre per aver interpretato la protagonista e prodotto Orphan Black, che le ha permesso di vincere anche un Emmy Award e due Critics’ Choice Television Award, oltre a una nomination ai Golden Globes. Nel cast è evidente un altro grande ritorno, oltre a quello di Mark Ruffalo, la presenza di Tim Roth. Per l’attore londinese, tornare nella parte di Emil Blonsky è stata un’esperienza intense, dopo più di dieci anni dalla sua interpretazione in Hulk, datato 2008. Pur ammettendo un’iniziale difficoltà, Roth ha dichiarato:

"Tornando in scena, non sapevo cosa aspettarmi. Quando abbiamo cominciato a girare, non riuscivo a capire come rientrare nel ruolo, era abbastanza straniante. Tatiana Maslany è incredibile, e She-Hulk è una commedia, lei è dannatamente brave per le commedie, ma a essere onesti lei è brava in tutto. Quando Mark Ruffalo è comparso per la parte in cui ero coinvolto anche io, e ho visto loro due interagire, è state un momento catartico per me, perché ho capito cosa dovessi fare. Essenzialmente è stato come un gioco, ci siamo divertiti molto".

A maggio sono arrivate le prime critiche per l’uscita del trailer ufficiale, infatti alcuni fan sono rimasti delusi da come è stata usata la CGI su Tatiana Maslany. Nella maggior parte dei casi, nonostante si riconosca che la serie tv possa essere interessante, gli evidenti problemi di CGI rimangono complessi per molti fan, che hanno sottolineato la gommosità e l’incompletezza della grafica. Gli artisti VFX di Corridor Crew, di contro, hanno difeso la CGI dalla contestazione:

"Questi non sono VFX spazzatura. La maggior parte delle inquadrature di questo trailer sono fantastiche. Pensiamo che la gente abbia reagito al trailer su YouTube, che era compresso e che attenuava tutti i dettagli, per cui si finisce per ottenere un aspetto verde liscio e gommoso. Di solito, nella cultura pop, i volti delle donne sono molto lisci. Se la confrontiamo con Bruce Banner, l'Hulk di Mark Ruffalo, possiamo notare così tanti dettagli che la compressione non è in grado di rimuovere. Siamo talmente abituati a questo tipo di immagine che i nostri sensi non si attivano nello stesso modo in cui lo fa She-Hulk".

Trailer e data di uscita

She-Hulk: Attorney at Law sarà costituita da 9 episodi, e sarà disponibile su Disney+ a partire dal 18 agosto.