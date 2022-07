She-Hulk: l'Autore anticipa i Crossover con Daredevil e Wong

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo molte voci e speculazioni, è stato finalmente confermato nel nuovissimo trailer di She-Hulk: Attorney at Law - rilasciato durante il Comic-Con - che la protagonista incontrerà Daredevil, interpretato da Charlie Cox.

La produttrice esecutiva, Jessica Gao, a questo proposito ha fatto delle importanti dichiarazioni:

"Cavolo, mi sento come se ci stessimo avvicinando pericolosamente a un baratro. Ebbene, ovviamente ciò che Jen ha in comune con Matt Murdock è che sono entrambi avvocati, ma non solo. Nella loro unicità, sono entrambi supereroi. Wong è un personaggio che è esistito nell’MCU e conosce sua cugina. Jen, a differenza degli altri, ha già dovuto ascoltare e affrontare tutte queste cose come un membro della famiglia in secondo piano per anni".

Il Daredevil di Cox non sarà sicuramente un normale eroe dell'MCU, quindi speriamo che She-Hulk: Attorney at Law lo riporti all’ovile con lo stile adatto.

She-Hulk: Attorney at Law sarà costituita da 9 episodi, e sarà disponibile su Disney+ a partire dal 17 agosto.

Fonte: We Got This Covered