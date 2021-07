Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Il cast della serie TV She-Hulk, dedicata a Jennifer Waters - la cugina di Hulk interpretata da Tatiana Maslany (Orphan Black), si sta ampliando con nuove aggiunte e la produzione è attualmente al lavoro ad Atlanta.

La new entry nel cast comprende la rapper Megan Thee Stallion. L'annuncio arriva dal canale YouTube Everything Always, il cui presentatore e curatore dello spazio Michael Roman ha annunciato:

"Siamo felici di annunciare che Megan Thee Stallion si è davvero unita al Marvel Cinematic Universe e apparirà su Disney+ nella futura serie di She-Hulk. Non si presenterà come una supereroina o una supercriminale. Piuttosto, interpreterà se stessa nello show. Questo video, che non proviene direttamente dai Marvel Studios, ovviamente non conferma la notizia. Però sono sicuro quasi al 99,9% quando riporto questo tipo di esclusiva".

Le ultime indiscrezioni sembrano far riferimento anche alla Wrecking Crew, una squadra composta da quattro supercriminali conosciuti come Bulldozer, Piledriver, Thunderball e Wrecker. Hanno fatto la loro prima apparizione in The Defenders #17 nel 1974. Nei fumetti, Dirk Garthwaite, il futuro Wrecker, è stato scambiato per Loki e ha acquisito poteri mistici dopo aver ottenuto un oggetto incantato dalla regina dei Norn Karnilla. Quando questo oggetto è stato colpito da fulmine, anche chi lo aveva impugnato ha ottenuto dei poteri. Non è chiaro però chi dei componenti apparirà nello show.

Alla regia della serie TV ci saranno Kat Coiro e Anu Valia. Jessica Gao, che ha vinto un Emmy per il suo lavoro in Rick and Morty, ha invece sviluppato il progetto e guida il team di autori che vi stanno lavorando.

She-Hulk dovrebbe debuttare nel 2022 sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Comic Book Movie