Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Nelle prossime settimane la nuova serie TV Marvel Secret Invasion inizierà le riprese - e sembra che lo spettacolo abbia finalmente uno scenografo. Secondo nuovi rapporti, infatti, il designer di Lost in Space Frank Walsh è entrato a far parte del progetto per aiutare a ideare i set futuristici dello spettacolo. Oltre al successo di Netflix, Walsh ha anche lavorato a Carnival Row, Inception e Game of Thrones.

Secondo recenti notizie, la produzione girerà scene selezionate in Scozia - oltre alla stragrande maggioranza a Londra e dintorni. A occuparsi della fotografia sarà Sylvaine Dufaux (Solo: A Star Wars Story).

Il supervisore principale di Secret Invasion sarà Jonathan Schwartz, che ha lavorato al recente Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

"Attualmente sto lavorando a uno spettacolo per Disney+ chiamato Secret Invasion, di cui posso dire molto poco", ha recentemente dichiarato Schwartz. "E poi sto anche sviluppando un progetto che durerà alcuni anni, di cui non posso dire letteralmente nulla".

"Come tutti i nostri adattamenti, non è sicuramente un adattamento identico ai fumetti", ha continuando Schwartz parlando di Secret Invasion. "Penso che sia tutto quello che posso dire al riguardo”.

Il cast di Secret Invasion comprende Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald e Killian Scott.

Secret Invasion sarà rilasciato su Disney+, ma non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Fonte: Comic Book