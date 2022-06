Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Sono passati più di 10 anni dall'ultima volta che abbiamo visto lo staff medico dell'Ospedale Sacro Cuore. La sitcom guidata da Zach Braff è iniziata nel 2001, riscuotendo un incredibile successo, ma a seguito di una diminuzione degli ascolti è stato cancellato dopo la stagione 9, concludendosi nel 2010.

Dopo molto tempo, il cast di Scrubs si riunisce finalmente in una foto pubblicata su Instagram dal creatore dello spettacolo Bill Lawrence. L'immagine mostra Lawrence con sei dei principali membri del cast di Scrubs - Zach Braff (JD), Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot), Neil Flynn (l'inserviente), John C. McGinley (Cox) e Judy Reyes (Carla) - che sorridono alla telecamera mentre bevono un drink.

Proprio di recente, il cast e il creatore della sitcom medica hanno affermato al pubblico che è molto probabile che venga realizzato un revival o un film di Scrubs:

"Penso che lo vogliamo tutti", ha condiviso Faison, a cui hanno fato eco il creatore e showrunner Bill Lawrence, Zach Braff, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes e Neil Flynn. “Ci piacerebbe lavorare di nuovo tutti insieme, è solo che è davvero difficile. Non può essere un'intera stagione di uno spettacolo. Dovrebbe essere un film o qualcosa del genere, che ci richiederebbe solo un paio di mesi di lavoro. Tutti sono impegnati in molti progetti”.

L'attore ha poi fatto cenno a Lawrence, aggiungendo: "Questo tizio non sarà mai più libero".

Lawrence, che è stato impegnato nella co-creazione e nella produzione esecutiva di Ted Lasso - oltre a lavorare all'imminente commedia di Jason Segal Shrinking - ha detto che è molto più di un mero espediente per riunire il cast:

"Lo faremo perché siamo così fortunati che alla gente importa. Sotto tutti i punti di vista, ci piace passare il tempo insieme. Se dovessi mai avere una scusa per lavorare con persone con cui vorresti comunque passare del tempo, non esitare. Per me vale la pena rivedere Neil con quella tuta".

Flynn ha prontamente chiarito: "Non è una tuta, è camicia e pantaloni".

Fonte: Screen Rant