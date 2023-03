Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Se alla maggior parte degli studi fosse data la scelta di sviluppare un progetto completamente nuovo, o di sviluppare ulteriormente qualcosa che è già andato in onda circa un decennio fa, la maggior parte dei dirigenti probabilmente sceglierebbe la seconda. Ecco perché è perfettamente ragionevole, nel 2023, aspettarsi nuovi episodi o film basati su una serie TV come Scrubs, la cui ultima stagione è andata in onda 13 anni fa.

L'argomento dei reboot e dei sequel è così comune, infatti, che il creatore di Scrubs Bill Lawrence ha affermato che è inevitabile che il cast e la troupe tornino per nuovi contenuti in futuro:

"Il cast di quello spettacolo e gli sceneggiatori sono così bravi che stanno tutti lavorando. E il motivo principale per fare qualcosa del genere non è il lavoro in sé, ma il fatto che adoriamo stare insieme. Penso che un nuovo progetto sia inevitabile che accada".

Se un film di Scrubs dovesse davvero essere realizzato, lo scrittore pensa che praticamente ogni attore della serie TV tornerebbe:

"Sono stato molto fortunato nella mia carriera, perché il 99% delle persone con cui ho lavorato erano persone con cui avrei comunque voluto passare del tempo. Penso che tutti quelli di Spin City, tranne Connie Britton perché era sempre impegnata con altri spettacoli, ma prima o poi la prenderò - era in Scrubs. Non vorrei dire troppo, ma penso che la gente rivedranno Neil Flynn l'anno prossimo. Mi piacerebbe trovare un modo per portare qualcuno di Ted Lasso in questo mondo".

Scrubs è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book