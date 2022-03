Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Zach Braff ha recentemente parlato della possibilità di un revival di Scrubs, in cui ha interpretato J.D. - ruolo che gli ha portato 3 nomination ai Golden Globe e un Emmy.

Presentata per la prima volta a ottobre 2001, la serie è andata in onda per nove stagioni fino a marzo 2010. Originariamente, il finale della stagione 8 doveva servire come fine dello spettacolo, tuttavia, un ulteriore rinnovo ha portato lo show a cambiare la sua ambientazione dal Sacro Cuore a una scuola di medicina presso la Winston University, con l'introduzione di un nuovo cast principale.

In una recente intervista, a Braff è stato nuovamente chiesto della possibilità di un revival di Scrubs, e l'attore ha ammesso che anche se non sa se sono stati fatti dei piani, "immagina che ci sarà qualche iterazione", a un certo punto:

"Non lo so. Mi viene chiesto ogni singolo giorno, anche quando non sto facendo una conferenza stampa. Per ora, continueremo con il nostro podcast - Fake Doctors, Real Friends. Penso che un giorno accadrà, perché c'è così tanto clamore per un revival (e ne sono molto grato), che immagino che ci sarà un'iterazione. Che si tratti di un film o di una serie limitata o qualcosa del genere. Faremo qualcosa".

Nel frattempo, è stato annunciato che il cast di Scrubs sta per tornare per una reunion. È stato l'ATX TV Festival di Austin a dare la comunicazione, confermando che Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes, Neil Flynn e Christa Miller parteciperanno al panel dal vivo. Questa reunion era originariamente prevista per far parte dell'evento del 2020, che è stato cancellato e riprogrammato a causa della pandemia.

Ad oggi, però, non è ancora chiaro quando e dove verrà rilasciato lo speciale.

Fonte: Screen Rant