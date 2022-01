Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Il cast di Scrubs sta per tornare per una reunion! È stato l'ATX TV Festival di Austin a fare l'annuncio, confermando che Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes, Neil Flynn e Christa Miller parteciperanno al panel dal vivo. Questa reunion era originariamente prevista per far parte dell'evento del 2020, che è stato cancellato e riprogrammato a causa della pandemia.

In passato Zach Braff, nel podcast Fake Doctors, Real Friends che ospita insieme a Faison, ha parlato della possibilità della reunion:

"Sarebbe divertente. Penso che sarebbe divertente per tutti noi fare qualcosa del genere. Dobbiamo solo coinvolgere la Disney e Bill Lawrence. Penso che accadrà; i fan sembrano davvero volere che succeda".

Anche la co-star di Braff, Sarah Chalke ha espresso il suo desiderio di realizzarla:

"Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe farla. Ne abbiamo parlato. Penso che la vita di tutti sia così folle e piena di impegni, ma parliamo tutti spesso di quanto sarebbe bello fare qualcosa come il cast di Psych. Penso che sarebbe divertente fare qualcosa del genere".

Non è ancora chiaro quando e dove verrà rilasciato lo speciale. Nell'attesa di ulteriori dettagli, continuate a seguirci!

Fonte: Comic Book