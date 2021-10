Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Apple TV+ ha dato il via libera a Shrinking, una serie comica di 10 episodi con la star di How I Met Your Mother Jason Segel, che ne sarà anche sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Bill Lawrence e Brett Goldstein.

Scritto da Segel, Lawrence e Goldstein, Shrinking segue un terapista in lutto (Segel) che inizia a infrangere le regole e dice ai suoi clienti esattamente cosa pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone...inclusa la sua.

Goldstein è conosciuto grazie al suo ruolo da scrittore/co-produttore esecutivo di Ted Lasso, di cui Lawrence è produttore esecutivo e showrunner. La serie, co-creata, prodotta e diretta da Jason Sudeikis, ha recentemente battuto tutti i record come commedia più nominata nella storia degli Emmy e ha ottenuto un totale di sette Emmy Awards, tra cui miglior serie comica e attore non protagonista in una serie comica per Goldstein.

Fonte: Deadline