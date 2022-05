Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Durante gli ultimi giorni, The CW ha rivelato la sua programmazione dell’anno 2022-2023, come parte della presentazione di Upfronts della rete statunitense. La rivelazione includeva cancellazioni e nuovi programmi, tra cui la serie TV Riverdale, che tornerà per la sua settima ed ultima stagione.

I principali motivi di queste cancellazioni da parte di The CW derivano principalmente dalla nuova fusione della Warner, ora diventata Warner Bros. Discovery che sta ripensando completamente i suoi prodotti.

Recentemente è arrivata la reazione un po' sconsolata dell'attore protagonista dello show, KJ Apa, che sarà costretto a dire addio a Archie dopo 7 anni:

"Sono triste nel dire addio, con la prossima stagione, a Riverdale, ai nostri set, alla nostra troupe, ai nostri produttori, alla nostra famiglia di The CW, ma posso parlare a nome di tutti, di Cammy, Cole, Lili e del resto del nostro cast, dicendo che siamo così grati per il sostegno di tutti. E nei confronti dei fan, senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile".

L'attore e musicista neozelandese ha poi aggiunto:

"Tutte le grandi cose devono finire. Non posso dire che mi mancherà dovermi tingere i capelli ogni settimana, non vedo l’ora di essere me stesso di nuovo, ma vi prometto che con questa ultima stagione finiremo la storia con un botto e non vedo l’ora di condividerla con voi".

Inoltre, il capo di The CW Mark Pedowitz, alla notizia della cancellazione, ha promesso che la serie TV avrà una conclusione degna della sua storia:

"Tratteremo la serie nel modo che merita. È stata un'icona della cultura pop e vogliamo assicurarci che se ne vada nel modo giusto. Penso che sette anni siano una durata giusta. Sono un grande sostenitore della necessità di dare alle serie TV che hanno avuto una lunga durata un addio appropriato. Abbiamo avuto una lunga conversazione con Roberto Aguirre-Sacasa, che è entusiasta della decisione".

Riverdale è disponibile sulla piattaforma Netflix fino alla quinta stagione.

Fonte: Entertainment Tonight