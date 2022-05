Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Recentemente l'emittente televisiva statunitense The CW ha comunicato che Riverdale finirà il suo ciclo con la settima stagione.

A tal proposito, il CEO della rete Mark Pedowitz ha spiegato:

"Non abbiamo ancora annunciato quanti episodi rimangono, ma non credo che sarà una stagione più corta delle altre. Credo fermamente nel dare una giusta conclusione alle serie più durature. Abbiamo parlato lungamente con Roberto Aguirre-Sacasa, che è molto felice di questa notizia. Tratteremo la serie con il rispetto che merita. È stata una stella della cultura pop, e vogliamo assicurarci che si concluda nel modo giusto, è la nostra decisione. Penso si sia deciso che sette anni sia la durata giusta, vogliamo fare la cosa giusta. È qualcosa di personale, io stesso sono un grande fan".

Lo show è stato rinnovato a marzo per una settima stagione e si è rivelato un grande successo per la rete. Ma la vera esplosione di popolarità è arrivata dopo la distribuzione su Netflix in tutto il mondo.

Dunque un'altra cancellazione da parte di The CW, che si aggiunge a quelle di Naomi, 4400, Legacies, Dynasty, Legends of Tomorrow e Batwoman.

Fonte: Comic Book