Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

L'emittente The CW ha annunciato che Riverdale si concluderà con la stagione 7: la notizia fa parte del rilascio del programma autunnale 2022 della rete, in cui si afferma che la popolare serie debutterà con la sua settima e ultima stagione nel 2023.

Lo spettacolo è stato rinnovato per la settima stagione a marzo, e si è rivelato un grande successo per The CW fin dal suo debutto. La serie TV ha debuttato con solide valutazioni secondo gli standard della rete, ma è esploso in popolarità una volta diventato disponibile su Netflix.

Basato sui personaggi degli Archie Comics, Riverdale è stato sviluppato per la televisione da Roberto Aguirre-Sacasa. Lo spettacolo ha offerto una visione più ampia del mondo degli Archie Comics, con i suoi personaggi che si occupano omicidi, droghe, sesso e molto altro nella città di Riverdale.

Il cast comprende KJ Apa come Archie, Lili Reinhart come Betty, Camila Mendes come Veronica, Cole Sprouse come Jughead, Madelaine Petsch come Cheryl, Mädchen Amick come Alice, Charles Melton come Reggie e Vanessa Morgan come Toni. Luke Perry ha recitato nella serie come il padre di Archie fino alla sua morte nel 2019.

Fonte: Variety