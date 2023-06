Riverdale 7x13: l'Episodio vedrà il Ritorno di Mark Consuelos

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mark Consuelos - che ha interpretato Hiram Lodge dalla seconda alla quinta stagione e apparso solo come guest star nella sesta - riprenderà il suo ruolo nel 13° episodio della settima e conclusiva stagione di Riverdale, intitolato Chapter One Thirty: The Crucible.

Secondo la sinossi ufficiale della puntata, "Continua il panico dopo che Archie (KJ Apa) e la banda vengono a sapere che la signora Thornton (la guest star Frances Flanagan) è accusata di essere una comunista. Il padre di Cheryl (Madelaine Petsch), Clifford (la guest star Barclay Hope), la costringe a cacciare gli studenti gay della Riverdale High o rischia di perdere il potere sulle Vixen. Nel frattempo, l’arrivo a sorpresa di Hiram (Mark Consuelos) in città viene subito accolto con sospetto da Veronica (Camila Mendes), e Jughead (Cole Sprouse) escogita un piano per aggirare il boicottaggio dei fumetti. Nel cast anche Lili Reinhart, Casey Cott e Vanessa Morgan. Mädchen Amick ha diretto l’episodio scritto da Janine Salinas Schoenberg e Will Ewing".

Non è stata ancora annunciata una data di debutto in Italia dei nuovi episodi.

Fonte: Comic Book