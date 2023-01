Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Sta per avvicinarsi la fine di un'era per The CW, con molte delle sue serie TV più longeve destinate a concludersi nei prossimi mesi. Tra queste ci sarà Riverdale, che terminerà con la settima stagione.

Mentre i fan aspettano con impazienza di vedere cosa riserva il futuro per lo spettacolo, la rete ha fornito un aggiornamento piuttosto importante: la premiere della 7° stagione di Riverdale andrà in onda mercoledì 29 marzo, dopo un nuovo episodio di The Flash.

I dettagli specifici su ciò che gli spettatori possono aspettarsi dal gran finale sono tenuti per lo più nascosti. Tuttavia, Roberto Aguirre-Sacasa anticipa che Jughead scoprirà perché è l'unico a ricordare entro la fine del primo episodio:

"La più grande lotta è che i nostri personaggi cercano di vivere autentiche vite individualiste durante un periodo di tempo in cui è stato davvero difficile da fare. Grazie a Dio gli anni '50 sono stati pazzi quanto loro, perché è stato così divertente essere in quel mondo. Ogni stagione abbiamo esplorato un seme di un genere specifico, che sia stato soprannaturale, che sia stato Pulp, che sia stato criminale. Quest'anno il nostro il genere è quello degli anni '50".

Fonte: Comic Book