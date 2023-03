Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tra brutali omicidi, terrificanti (e a volte assurdi) serial killer, misteri e poteri sovrannaturali, per sei anni le vicende di Archie e i suoi compagni hanno allietato il pubblico televisivo, che è ora sempre più pronto a gustarsi l’ultimo atto della serie TV.

Si avvina a grandi falcate la premiere della settima e conclusiva stagione del teen drama Riverdale, e in vista dell’evento la rete televisiva The CW ha concesso una breve anticipazione, pubblicandone il trailer ufficiale.

Dal video si evince come la trama riprenda le fila dallo sconvolgente finale dello scorso arco narrativo, con i protagonisti che vivono spensieratamente le loro giornate perfettamente integrati negli anni ’50, senza alcuna memoria di tutte le loro vicissitudini. L’unico che sembra rendersi conto della situazione è Jughead Jones (Cole Sprouse), ma non ha alcuna idea di come poter tornare al presente. Cosa riserverà dunque il futuro per i vari protagonisti?

Per avere una risposta al quesito, non resta che attendere il debutto dell'ultimo lotto di episodi, che debutterà in America il 29 marzo.

Fonte: Comic Book