Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Da quando è stato annunciato che Kiernan Shipka avrebbe interpretato nuovamente il ruolo di Sabrina Spellman de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, i fan sono entusiasti di vedere la strada della giovane strega incrociare quella dei protagonisti di Riverdale - un'opportunità che sembrava impossibile quando la serie TV Netflix si è conclusa.

Fortunatamente, però, le cose sono andate diversamente e gli spettatori contano ormai le settimane che li separano dall'atteso crossover. Anche Shipka ha condiviso la sua eccitazione non solo per l'evento, ma anche per il fatto che dopo aver detto addio al suo personaggio, tornerà a vestirne i panni:

"È stato davvero interessante per me rimettermi nei suoi panni, perché non lo facevo da due anni. Sono rimasta sorpresa dalla velocità con cui ha ripreso il controllo. È stato come andare in bicicletta. Non avevo mai interpretato qualcuno per poi salutarlo, per poi interpretarlo nuovamente. Quindi era una cosa nuova per me. Non sapevo come avrebbe funzionato, ma ho pensato: 'Oh, si adatta come un guanto'. È stato molto divertente".

Netflix ha ordinato quattro parti di Chilling Adventures of Sabrina, ma ha deciso di non rinnovarlo. All'epoca, l'attrice non era a conoscenza di alcun piano per un episodio crossover, e non sapeva nemmeno che le riprese della parte 4 sarebbero state l'ultima volta che avrebbe apparentemente interpretato la strega protagonista:

"Non avevo idea che sarei tornata. Anche quando abbiamo girato la quarta parte non sapevamo che fosse l'ultima. Quindi non ho avuto alcun preavviso. Ma lo accetto, e amo così tanto Sabrina che ogni volta che posso interpretarla, lo faccio".

Nel caso in cui ve lo foste persi, qui potete trovare il teaser trailer rilasciato di recente.

L'episodio crossover debutterà su The CW entro la fine dell'anno.

Fonte: Comic Book