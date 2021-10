Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tremate, tremate, le streghe son tornate!

Come anticipato di recente, la sesta stagione di Riverdale sarà oggetto di uno dei crossover più attesi da tutti i fan dello show: direttamente da Greendale, la strega adolescente Sabrina Spellman, interpretata ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina da Kienan Shipka, oltrepasserà i confini della città per incontrarsi con tutta la banda di Archie (K.J. Apa).

Stando alle ultime informazioni, il personaggio dovrebbe apparire nel quarto episodio di quello che è stato definito come un vero e proprio evento in cinque parti che coprirà l’incipit della nuova annata, e che prenderà il nome di “Rivervale”.

La giovane fattucchiera si troverà a prestare soccorso alla rossa Cheryl (Madelaine Pesch), intenzionata a lanciare un potente incantesimo che potrebbe segnare la differenza fra la vita e la morte per un membro della famiglia Blossom.

“Abbiamo parlato di avere Sabrina in Riverdale sin dalla prima stagione, quindi è elettrizzante che stia succedendo davvero, all’interno del nostro evento speciale di Rivenvale”, ha così dichiarato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa (Katy Keene).

In attesa di poter vedere la premiere, che debutterà in America per il prossimo 16 novembre, è stato da poco rilasciato un teaser trailer, che anticipa toni e atmosfere dal sapore decisamente horror, e che culmina con un primo sguardo alla stessa Sabrina.

Welcome to #Rivervale. The 5-episode event premieres Tuesday, November 16 on The CW! pic.twitter.com/bpBb5pSJXa — Riverdale (@CW_Riverdale) October 19, 2021

