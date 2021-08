Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

L’attesa per la seconda parte della quinta stagione di Riverdale sta finalmente volgendo al termine: il prossimo 11 agosto Archie, Betty e tutta la banda torneranno infatti sugli schermi della The CW.

Dopo la pubblicazione dell’esaltante trailer, Roberto Aguirre-Sacasa, ideatore dello show e de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ha stuzzicato i fan con alcuni interessanti aggiornamenti sui prossimi episodi.

Sembra infatti che il personaggio di Toni Topaz, interpretato da Vanessa Morgan, avrà un ruolo decisamente più attivo dopo essere rimasta leggermente sullo sfondo portando avanti esclusivamente la storyline legata alla sua gravidanza - stratagemma necessario per agevolare la reale maternità dell’attrice.

Tra le ulteriori novità è stato inoltre rivelato un nuovo crossover con Katy Keene: dopo l’apparizione del pugile Ko Kelly (Zane Holtz) e del pompiere Bernardo (Ryan Faucett), questa volta sarà Alexandra Cabot (Camille Hyde) a visitare la misteriosa cittadina di Riverdale.

Stando a quanto comunicato, la ragazza sarà coinvolta con la stessa Toni Topaz e Tabitha Tate (Erinn Westbrook) in un elettrizzante numero musicale.

“Toni è tornata in tempo per il nostro annuale episodio musical” - ha svelato Aguirre-Sacasa - “In effetti, è tornata in tempo per la nostra puntata sulle ‘Pussycat’ e si sta preparando per una spettacolare esibizione con Tabitha Tate e l’ospite speciale Alexandra Cabot".

Non resta quindi che attendere di poter vedere il trio all’opera, e nel frattempo vi consigliamo di lasciarvi sfuggire la nostra guida con tutte le informazioni sui prossimi episodi di Riverdale.

Fonte: Comic Book