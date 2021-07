Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo che lo scorso 31 marzo le avventure di Archie e compagni si erano bruscamente interrotte, finalmente i restanti episodi della quinta stagione di Riverdale sono in procinto di tornare sul piccolo schermo.

In vista dell’appuntamento, la rete televisiva The CW ha da poco pubblicato online il trailer ufficiale e, stando a quanto mostrato, la lunga attesa potrebbe essere decisamente ripagata.

Al suono di una ritmata e coinvolgente musica, le immagini offrono non solo una carrellata dei principali protagonisti, anticipando parte delle storyline che verranno esplorate nelle puntate, ma inaspettatamente svelano il ritorno di alcuni volti noti dello show.

Sembra infatti che l’enigmatica e algida Penelope Blossom (Nathalie Bolt) farà visita alla figlia Cheryl (Madelaine Petsch), coinvolgendola in uno strano progetto, mentre le Pussycats e la loro leader Josie McCoy (Ashleigh Murray, apparsa anche in Katy Keene) si preparano a calcare nuovamente il palco per un’elettrizzante esibizione.

La sinossi del prossimo episodio, dal titolo Chapter Eighty-Seven: Strange Bedfellows, riferisce inoltre che Archie (KJ Apa) si metterà alla ricerca dei detenuti evasi dalla prigione di Hiram (Mark Consuelos).

Nel frattempo Tabitha (Erinn Westbrook) chiederà l’aiuto di Betty (Lili Reinhart) quando si renderà conto della scomparsa di Jughead (Cole Sprouse).

L’appuntamento con il ritorno di Riverdale è dunque fissato per l’11 agosto.

Fonte: Comic Book