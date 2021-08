Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 28 luglio 2021

Riverdale è un teen drama basato sui personaggi della Archie Comics, dei fumetti per adolescenti degli anni '40. Lo show è ambientato nella cittadina immaginaria di Riverdale e in un presente non del tutto specificato, in cui quattro amici - Archie, Jughead, Betty e Veronica - si interfacciano con una lunga serie di delitti e misfatti.

La serie TV è stata prodotta da Greg Berlanti e adattata per il network americano The CW dal capo creativo degli Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa. Riverdale è andata in onda per la prima volta nel 2017 ed è stata rinnovata per sei stagioni.

La trama

Il nuovo episodio della seconda parte della quinta stagione è Capitolo ottantasette: Strange Befellows , la cui sinossi ufficiale è la seguente:

"All'indomani dell'evasione dalla prigione di Hiram, Archie cerca di radunare i detenuti rimasti a piede libero. Tabitha chiede aiuto a Betty nel momento in cui si rende conto che Jughead è scomparso. Quando Penelope rientra nell'ovile, Cheryl sospetta delle sue reali intenzioni".

Il cast

Cole Sprouse : Jughead Jones

: Jughead Jones KJ Apa : Archie Andrews

: Archie Andrews Camila Mendes : Veronica Lodge

: Veronica Lodge Lili Reinhart : Betty Cooper

: Betty Cooper Madelaine Petsch : Cheryl Blossom

: Cheryl Blossom Nathalie Boltt : Penelope Blossom

: Penelope Blossom Chris Mason : Chadwick Gekko

: Chadwick Gekko Casey Cott : Kevin Keller

: Kevin Keller Charles Melton : Reggie Mantle

: Reggie Mantle Marisol Nichols : Hermione Lodge

: Hermione Lodge Mark Consuelos : Hiram Lodge

: Hiram Lodge Mishel Prada : Hermosa Lodge

: Hermosa Lodge Vanessa Morgan : Toni Topaz

: Toni Topaz Mädchen Amick : Alice Smith

: Alice Smith Molly Rinwald : Mary Andrews

: Mary Andrews Drew Ray Tanner : Fangs Fogarty

: Fangs Fogarty Erinn Westbrook : Tabitha Tate

: Tabitha Tate Ryan Robbins : Frank Andrews

: Frank Andrews Martin Cummins: Tom Keller

Episodi, data d'uscita e trailer

I restanti episodi della quinta stagione saranno nove, di cui l'ultimo verrà trasmesso ad ottobre; nel frattempo Strange Befellows debutterà su The CW mercoledì 11 agosto.

Riverdale è visibile su Netflix, Amazon Prime Video e anche su Infinity.