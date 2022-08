Rick and Morty 6: il primo Teaser Trailer della Nuova Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un video promozionale, apparso in via non ufficiale, svela le prime sequenze inedite della sesta stagione di Rick and Morty, che arriverà su Adult Swim questo autunno.

Nel corso delle ultime settimane, Adult Swim ha svelato la nuova sinossi e i titoli dei nuovi episodi. Inoltre, il co-creatore della serie animata Justin Roiland (Solar Opposites), ha esaltato il prossimo sorprendente arco narrativo.

Molti fan si sono domandati cosa accadrà dopo la grande battaglia avvenuta nel finale della quinta stagione, che ha ridefinito completamente il multiverso. A quanto pare, la nuova stagione recupererà lo spirito iniziale che si era un pò perso.

Gli undici episodi della sesta stagione di Rick and Morty saranno in onda su Adult Swim dal 4 settembre. In Italia sono disponibili le prime cinque stagioni su Netflix.

Oltre alla serie madre, è in sviluppo una serie anime dell'apprezzato show statunitense.

Di seguito il video pubblicato.

Fonte: Comic Book