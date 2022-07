Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Tramite i suoi account social, Rick and Morty ha annunciato la data di debutto del prossimo lotto di episodi. Al momento, però, si sa poco su cosa racconterà la trama o quanti episodi comporranno la stagione.

Ripped and ready - Season 6 coming September 4th pic.twitter.com/RfvA1x5ELj — Rick and Morty (@RickandMorty) July 27, 2022

"È difficile sopravvalutare l'impatto di Rick and Morty. Più che uno spettacolo di successo, è davvero un fenomeno globale", ha condiviso Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim e Cartoon Network, in una nuova dichiarazione. "Mentre ci prepariamo a lanciare questa prossima stagione iconica, daremo ai fan un modo unico per prendere parte al divertimento, quindi tieni gli occhi aperti".

Nel frattempo Adult Swim ha annunciato i suoi piani per l'Adult Swim Festival Block Party di quest'anno, in cui Rick and Morty terrà un panel sull'imminente sesta stagione della serie - della quale i fan potranno finalmente vedere il primo sguardo alla stagione.

L'Adult Swim Festival Block Party si svolgerà nel fine settimana dal 5 al 7 agosto in Pennsylvania, e Adult Swim ha anche annunciato che i fan di tutto il mondo - virtualmente - potranno partecipare ad alcuni dei panel sul loro sito Web e sul canale YouTube ufficiale nel corso del fine settimana.

Rick and Morty tornerà con la sesta stagione il 4 settembre.

Fonte: Comic Book