Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Rick and Morty ha rivelato quando i fan potranno dare una prima occhiata alla prossima sesta stagione della serie animata.

La quinta stagione si è conclusa l'anno scorso ed è stato confermato che la serie sarebbe tornata per la sesta quest'anno, ma non si conosce ancora una finestra di rilascio - né, tantomeno, una data d'uscita definita.

Adult Swim ha annunciato ufficialmente i suoi piani per l'Adult Swim Festival Block Party di quest'anno, e con esso non solo ha confermato alcune importanti esibizioni di talenti musicali, ma ha anche confermato una lista di panel per alcune delle loro serie più famose. In questo comunicato stampa è stato anche annunciato che Rick and Morty terrà un panel sull'imminente sesta stagione della serie, e ha confermato che sarà il momento in cui i fan potranno finalmente vedere il primo sguardo alla stagione.

L'Adult Swim Festival Block Party si svolgerà nel fine settimana dal 5 al 7 agosto in Pennsylvania, e Adult Swim ha anche annunciato che i fan di tutto il mondo - virtualmente - potranno partecipare ad alcuni dei panel sul loro sito Web e sul canale YouTube ufficiale nel corso del fine settimana.

Tuttavia, non è ancora stato confermato quali panel saranno resi disponibili.

Nel frattempo, è stata annunciata la lavorazione di un nuovo spin-off di Rick and Morty.

Fonte: Comic Book