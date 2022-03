Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Lo scorso novembre era stato annunciato che la sesta stagione di Rick and Morty sarebbe stata rilasciata nel 2022.

La quinta stagione della popolare serie animata si è conclusa l'anno scorso, confermando di essere uno dei più grandi show programmati su Adult Swim, e i fan hanno così iniziato l'attesa per la prossima stagione.

Proprio come tra l'attesa per la quarta e la quinta stagione, non ci vorrà molto per la prossima ondata di episodi. Un nuovo aggiornamento di Matt Webb Mitovich conferma quanto trapelato in precedenza:

"Adult Swim è attualmente in produzione con la sesta stagione, sarà rilasciata entro fine anno".

Probabilmente un'uscita autunnale è la più probabile, ma bisognerà capire se la sesta stagione sarà divisa in due parti.

Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a rimanere collegati! Nel frattempo, Rick and Morty è disponibile su Netflix con tutte e cinque le stagioni rilasciate.

Fonte: TVLine