Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sembra che non dovremo attendere molto per la sesta stagione di Rick and Morty: l'era delle lunghe attese sembra essere finita per la serie animata Adult Swim.

La sesta stagione sarà rilasciata nel 2022 ma, per il momento, non c'è ancora una data di uscita preciso o una finestra più ristretta. Tuttavia, la conferma che il debutto dei nuovi episodi sia effettivamente programmato per il prossimo anno è grandiosa - considerando che l'attesa tra le prime stagioni è stata di diversi anni.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal prossimo capitolo, è più difficile che mai prevedere il futuro di Morty e nonno Rick. Il finale della quinta stagione si è concluso distruggendo lo status quo e il tessuto del multiverso della serie. Con il ritorno di Evil Morty nell'episodio finale, la serie non solo ha creato nuove minacce, ma ha anche aperto un futuro misterioso.

Fonte: Comic Book