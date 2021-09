Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La quinta stagione della serie animata Rick and Morty si è conclusa da poco e si conferma essere uno dei più grandi show programmati su Adult Swim.

Oltre alla consueta accoglienza positiva ricevuta dalla critica, si è infatti confermata di gran lunga come il titolo di punta del network, con i due episodi conclusivi della quinta stagione che hanno raggiunto un numero di spettatori pari quasi al doppio della media del blocco televisivo statunitense.

Non sorprende, a questo punto, vedere che gli ascolti per il finale sono stati alti, visto il rinnovo per la sesta e la settima stagione.

Le recenti valutazioni per il gran finale di stagione avvenuto domenica scorsa, sono state calcolate da CN Schedule Archive e condivise su Twitter. Risulta quasi il doppio di quello di altre serie TV di Adult Swim e dimostra quanti fan dell'animazione sono ancora innamorati delle surreali avventure del clan Smith nel corso degli anni. I rating sono stati inferiori solamente a The Walking Dead, il cui undicesimo e ultimo arco narrativo sta firmando dei numeri molto alti.

Sunday 9/5 ratings:

11:00p - Rick and Morty - 914,000

11:30p - Rick and Morty - 935,000

12:00a - Teenage Euthanasia - 489,000 — CN News/Schedules (@CNschedules) September 8, 2021

Per quanto riguarda l'uscita italiana, invece, le prime quattro stagioni di Rick and Morty sono attualmente disponibili su Netflix, che di solito pubblica i nuovi episodi entro uno o due mesi dalla mesa in onda americana.

Fonte: Comic Book