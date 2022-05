Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 32 minuti fa

Mentre si attendono ancora notizie ufficiali in merito ad una possibile finestra di lancio della sesta stagione, i fan di Rick and Morty possono però gioire grazie alla notizia che verrà presto realizzato un nuovo tassello delle gesta del folle scienziato e del timoroso nipote.

Adult Swim e HBO Max hanno infatti recentemente annunciato di aver ordinato uno spin-off dell’amato show d’animazione, che s’intitolerà Rick and Morty: The Anime e sarà supervisionato da Takashi Sano, già autore dei due corti “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”, realizzati in stile anime giapponese.

“Le avventure in giro per il multiverso di Rick e di tutta la banda pongono sfide al loro legame familiare, ma alla fine si rivelano sempre all'altezza della situazione” - ha così dichiarato il regista, parlando dello spin-off – “È uno show che pone l’attenzione sulla vita e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l'opportunità di raccontare una nuova storia su questa straordinaria famiglia. Spero che le loro imprese vi piacciano!”.

Al momento, con l’eccezione del numero di episodi che comporranno la serie, che saranno dieci, non sono trapelati maggiori dettagli.

Non resta quindi che attendere le prossime informazioni.

Fonte: Comic Book