Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix svela il trailer della serie TV live-action Resident Evil, la saga creata da Capcom e basata sul popolare brand horror.

La storia sarà ambientata in due diverse linee temporali e sarà incentrata sulle figlie di Albert Wesker (Lance Reddick), le gemelle Jade (Tamara Smart) e Billie (Seina Agudong), durante i loro anni dell'adolescenza a New Raccoon City e sembrano vivere in un mondo che è riuscito a superare gli orrori del 1998 e l'epidemia che ha colpito l'originale Raccoon City. In una linea temporale si vedranno le giovani Billie e Jade nel 2022, mentre l'altra metà della narrazione si svolgerà nel lontano 2036.

La divisione della linea temporale avrà uno scopo ben preciso. Lo showrunner Andrew Dabb (Supernatural) ha voluto donare un nuovo sguardo all'apocalisse zombi:

"Per noi era importante capire come sarebbe cambiato il mondo dopo aver affrontato quello che è successo. Ci adatteremmo a un'epidemia di zombi. Potrebbe non sembrare uno scenario affascinante, ma saremmo in grado di farlo".

Inoltre Dabb ha mantenuto un certo riserbo sul modo in cui Wesker si ritrova tra le strade di New Raccoon City in compagnia delle figlie dopo l'apparente e prematura dipartita, ma lo showrunner ha fatto tabula rasa senza però sacrificare il franchise originale. Infatti gli eventi che si susseguono a New Raccoon City avvengono nello stesso periodo narrato da Resident Evil Village. Tutti gli eventi-chiave del brand sono accaduti, soprattutto quelli dei videogiochi, raramente ci saranno riferimenti ai film.

Il franchise di Resident Evil ha debuttato nel 1996 con il videogioco originale per Playstation del regista Shinji Mikami e del produttore Tokuro Fujiwara. Da allora sono stati sviluppati tredici giochi principali e diversi spinoff, diventando uno dei franchise di videogiochi con il maggior incasso al mondo. L'ultimo videogioco, Resident Evil Village, è stato rilasciato lo scorso anno con il plauso della critica.

Resident Evil sarà disponibile dal 14 luglio su Netflix.

Fonte: Deadline