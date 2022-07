Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 53 minuti fa

Se hai intenzione di realizzare un adattamento di un videogioco di un franchise amato, è meglio che ti assicuri di farlo nel modo giusto. Non è il caso di Resident Evil di Netflix, che al momento su Rotten Tomatoes ha un punteggio assegnato dalla critica del 53% e un misero 21% assegnato dal pubblico.

Il punteggio è orribile per Resident Evil, uno dei più bassi che abbia mai visto uno spettacolo importante sul servizio. La mazzata arriva anche da IMDb, che assegna un 3.4.

Per confrontare questo disastro con altri programmi Netflix mal recensiti:

- Jupiter's Legacy ha un punteggio della critica del 41% e un punteggio del pubblico del 73%;

- Space Force ha un punteggio della critica del 64% e un punteggio del pubblico del 77%; - Hates Back Off, che compare spesso negli elenchi dei "peggiori programmi Netflix di sempre", ha un punteggio della critica del 50% e un punteggio di pubblico del 76%.

Come se non bastasse, persino la precedente Resident Evil: Infinite Darkness (sempre di Netflix) ha ottenuto un punteggio migliore: 50% dalla critica e 39% dal pubblico.