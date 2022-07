Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Resident Evil ha da poco debuttato su Netflix e, sebbene non ci siano notizie ufficiali su un possibile rinnovo (e visti i punteggi è un grosso punto di domanda), si fanno già supposizioni su cosa possa succedere nella seconda stagione.

Alla fine della prima stagione infatti, nel flashback sul passato, Jade Wesker riceve un foglietto dal padre prima che lei e sua sorella Billie scappino dal quartier generale della Umbrella con Bert. Il foglietto di carta riporta il nome di qualcuno che il gruppo dovrebbe cercare per aiutarlo. Quando Jade apre il pezzo di carta in una delle scene finali dello spettacolo, viene rivelato che su di esso è scritto il nome e l'indirizzo di Ada Wong.

Per i fan del franchise non è un nome nuovo. Ada è stata presentata per la prima volta in Resident Evil 2. Quest'ultima è una spia e un agente segreto che ha spesso lavorato contro l'Umbrella Corporation. In una recente intervista, il produttore esecutivo, showrunner e scrittore dello show Andrew Dabb ha annunciato che quella scena non è un mero easter egg per i fan del franchise, ma che se lo show dovesse venire rinnovato per una seconda stagione Ada Wong comparirà sicuramente.

Resident Evil è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book