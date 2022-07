Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 53 minuti fa

Nonostante i pessimi punteggi ottenuti, la nuova serie di Resident Evil è entrata nella top 10 di Netflix in 92 Paesi.

Sviluppata da Andrew Dabb (Supernatural), la serie rappresenta il secondo adattamento televisivo della serie di videogiochi della Capcom dopo il progetto di Netflix Resident Evil: Infinite Darkness.

Resident Evil è incentrato su Jade e Billie, sorelle gemelle adolescenti che si trasferiscono con il padre, il Dottor Albert Wesker, nella città di New Raccoon City, costruita di recente, ora sede della Umbrella Corporation e dove Wesker continua i suoi oscuri esperimenti. La serie riprende 14 anni dopo, quando Jade - cresciuta e perseguitata dal suo passato - combatte per cercare di fermare l'epidemia di T-virus che ha decimato la popolazione mondiale, lasciando in vita poco più di 300 milioni di persone in tutto il mondo.

Lance Reddick guida il cast nel ruolo di Albert Wesker, insieme a Ella Balinska nei panni di Jade adulta, Tamara Smart come la Jade adolescente, Adeline Rudolph nel ruolo di Billie adulta, Siena Agudong è Billie adolescente e Paola Núñez veste i panni della proprietaria della Umbrella Evelyn Marcus.

L'adattamento della serie di videogiochi di Capcom ha totalizzato oltre 72 milioni di ore di visione, posizionandosi al secondo posto della Top 10 in 92 Paesi. In America Resident Evil ha perso il primo posto a favore della quarta stagione di Stranger Things, che ha mantenuto la sua posizione con oltre 102 milioni di ore di visione nel fine settimana appena trascorso.

In Italia, invece, Resident Evil detiene il primo posto, seguita da Stranger Things e altri titoli di grande successo:

Resident Evil è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Screen Rant