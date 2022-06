Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Resident Evil uscirà il prossimo mese su Netflix, e il servizio di streaming spera in un grande successo. La piattaforma ha già rilasciato un fantastico primo teaser che consente ai fan di sapere cosa aspettarsi.

Basato sull'omonima famosa saga di videogiochi, lo show si unisce a una serie di adattamenti del materiale originale, inclusi i vari capitoli dei film d'azione con Milla Jovovich, oltre che a Resident Evil: Welcome to Raccoon City, uscito lo scorso anno.

La serie live-action di Netflix, si svolge trenta anni dopo la scoperta del T-Virus, con un nuovo focolaio che rivela gli oscuri segreti della minacciosa Umbrella Corporation. Il trailer anticipa due linee temporali su cui si appoggerà l'intera narrazione.

Una trama si svolgerà nel 2022, dove le sorelle quattordicenni Jade (Tamara Smart) e Billie (Seina Agudong) si trasferiscono con il padre Albert Wesker (Lance Reddick) a New Raccoon City, più di venti anni dopo la distruzione dell'originale. La Umbrella Corporation, responsabile del virus T e della creazione di zombi, si sarà reinventata, spostando l'attenzione su un farmaco chiamato Joy, che ha lo scopo di aiutare chi ha problemi di salute mentale. I legami di Joy con il T-virus contribuiranno a un'altra epidemia di zombi. Col passare del tempo, Jade e Billie si rendono conto che il loro padre potrebbe nascondere oscuri segreti in grado di distruggere il mondo.

Nella seconda cronologia, più di dieci anni dopo, la Terra ha meno di 15 milioni di abitanti e più di 6 miliardi sono zombie: persone e animali infettati dal virus T. Jade, che ora è un adulta, lotta per sopravvivere in questo nuovo mondo poiché è perseguitata da segreti del passato che coinvolgono sua sorella e suo padre.

La descrizione ufficiale rilasciata da Netflix recita: "Anno 2036 - 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale, Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette e assetate di sangue. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dagli agghiaccianti legami di suo padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie".

Resident Evil sarà disponibile dal 14 luglio su Netflix.

Fonte: Comic Book