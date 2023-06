Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Questo Mondo non mi Renderà Cattivo sta per arrivare su Netflix. Dopo il grande successo di Strappare Lungo i Bordi e a poche ore dal debutto della nuova serie TV, il colosso dello streaming regala a tutti i fan un nuovo video con Zerocalcare e Valerio Mastandrea, che doppierà nuovamente l'Armadillo.

Nella clip i due protagonisti confessano quelle cose davanti alle quali proprio non riescono a non "rosicare". Tanti esempi presi in considerazione, come gli applausi, gli atterraggi degli aerei, la gente che russa, oppure la persone che vogliono insegnare come fare il proprio lavoro. Il breve confessionale vede Mastandrea decisamente più iracondo, mentre Zerocalcare è più tranquillo, e così la voce della coscienza di Zero non smette di lanciare frecciatine.

La trama della serie animata vede un vecchio amico, Cesare, tornare nel suo quartiere dopo diversi anni di assenza e faticare a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui, ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa.

Questo Mondo non mi Renderà Cattivo sarà disponibile su Netflix dal 9 giugno con 6 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno.