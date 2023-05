Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mancano ormai pochi giorni al debutto della seconda opera di Zerocalcare in collaborazione con Netflix, di cui al Salone del Libro di Torino è stato presentato il nuovo trailer.

La serie animata - composta da 6 episodi - arriverà il prossimo 9 giugno, ma per chi abita a Roma e dintorni c'è la possibilità di assistere in anteprima esclusiva ai primi due episodi. Lo stesso fumettista ha annunciato sui social l’evento organizzato dal colosso dello streaming:

"Ciao, loro di Netflix si sono inventati sta cosa per l'uscita della serie, alla città dell'altra economia a Roma (al Mattatoio a Testaccio). Fino a esaurimento posti. Ma è gigante quindi avoja".

In sala ci sarà anche l’autore italiano:

"Con annesso momento in cui uno mi può dire in presenza 'pezzodi*** era meglio la prima’.".

L’evento si terrà a Roma l’8 giugno dalle 20:30 e il 9-10 giugno dalle 13:00 all’1:00, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima.