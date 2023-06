Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

"Non c'ha senso investi' emotivamente su qualcosa che dura più di una puntata di una sitcom".

Dopo il grande successo di Strappare Lungo i Bordi - esattamente un anno dopo - Zerocalcare ha annunciato tramite una delle sue tavole il titolo del suo secondo progetto con Netflix, Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.

Trama e doppiatori

L'arrivo di Cesare - che torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza - mette in profonda crisi il protagonista, che vorrebbe aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa. Lo spettro di amicizie interrotte, vecchi valori abbandonati e la frustrazione di non riuscire a fare la scelta giusta per trovare il proprio posto nel mondo, saranno il punto di partenza che porterà Zero a raggiungere una nuova consapevolezza.

Secondo la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix, "Questo Mondo non mi Renderà Cattivo racconta la difficoltà di rimanere sé stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai".

In continuità con il lavoro precedente, ritroveremo alcuni personaggi ormai noti e doppiati dallo stesso fumettista: Zero e gli amici Sarah, Secco e Cesare. Valerio Mastandrea darà nuovamente voce all'Armadillo.

Produzione e curiosità

Scritta, diretta e sceneggiata da Zerocalcare, la serie animata è prodotta da Movimenti Production - società del gruppo Banijay - in collaborazione con BAO Publishing.

Il disegnatore italiano dipinge di nuovo il suo mondo narrativo e il suo linguaggio unico, dove si continuando a muovere i suoi personaggi inconfondibili, accompagnati dal solito sapiente mix di ironia, riferimenti pop e temi ancora più profondi, tra il politico e il generazionale.

Durante l’anteprima al Salone del Libro di Torino, l'autore di Arezzo ha rilasciato un'intervista, parlando anche del suo impegno come artista:

"Fuori dalla collettività, c'è solo mitomania. Questo Mondo non mi Renderà Cattivo è una storia che riunisce tante persone vere e tanti quartieri di Roma. È difficile rimanere autentici e non farsi corrompere interiormente in mezzo alle difficoltà e alle contraddizioni della vita, per questo conta il valore delle persone che ti circondano".

La sua giornata comincia alle 8.30:

"Sei mesi all'anno comincio a lavorare alle 8.35 e vado avanti fino alle 16. Alle 16 vado in bagno, mangio una cosa frugale e lavoro fino alle 20.30. Quando sto lavorando, posso andare avanti fino a mezzanotte. Gli altri sei mesi sono di presentazioni: treni, disegnetti, incontri".

Per quanto riguarda le musiche della serie animata, si rinnova la collaborazione tra Zerocalcare e Giancane. I brani scelti - schietti, dissacranti, a tratti malinconici - saranno disponibili in digitale e in doppio vinile, con cover disegnata dallo stesso autore. Il primo LP vedrà il nuovo album del cantautore romano, Tutto Male, contenente la sigla dello show che dà il titolo al secondo LP Sei in un Paese Meraviglioso, la raccolta di canzoni scelte dallo stesso Zerocalcare.

Data di uscita

Questo Mondo non mi Renderà Cattivo sarà disponibile su Netflix dal 9 giugno con 6 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno.

Trailer

Di seguito, le anteprime rilasciate dai canali ufficiali di Netflix.