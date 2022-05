Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo il successo di Strappare Lungo i Bordi, Zerocalcare è al lavoro su un nuovo progetto animato per Netflix.

Il fumettista romano racconta che è contento della collaborazione con il colosso dello streaming:

"Mi sono trovato bene. Mi hanno lasciato tutta la libertà creativa, che è molto importante".

La notizia è stata condivisa dallo stesso Zerocalcare, in occasione dell'apertura dell'ufficio di Netflix Italia a Roma:

"Vi annuncio che è un nuovo progetto più lungo, con lo stesso numero di puntate ma vicine al formato di una serie tradizionale. La prima serie a me serviva per prendere le misure con questo mezzo, ora posso approfondire alcuni aspetti. Non è la seconda stagione di Strappare lungo i bordi, ma sarà una serie tutta nuova".

Prodotto da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing, il progetto proporrà il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi inconfondibili dell’universo del famoso fumettista al secolo Michele Rech. La novità sarà la durata degli episodi, trenta minuti circa, che saranno come la precedente serie TV, ovvero sei.

Al momento non c'è ancora un titolo ufficiale e non si conosce la trama dello show.

In attesa di novità vi ricordiamo che Strappare Lungo i Bordi è disponibile su Netflix.