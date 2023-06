Scritto da: Martina Mengali - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Non è ancora passata una settimana dall'uscita di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare, e già non si fa che parlarne in tutto lo stivale.

In particolare, è stata molto apprezzata la scelta dei brani, sempre molto accurata e fondamentale per il fumettista romano.

Per lui la musica non è solo un accessorio ma diventa un vero e proprio "personaggio", già a partire dai fumetti:

“Così come anche quando scrivo un libro, spesso la scelta di alcune scene è ispirata proprio dall’ascolto di una canzone, anche alcune scene di Strappare Lungo i Bordi e di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo sono state scritte pensando a un brano ben preciso” .

Il primo episodio si apre con Sei in un Paese Meraviglioso di Giancane, autore già della colonna sonora di Strappare Lungo i Bordi, prosegue poi con I Fought the Law dei The Clash, brano già presente nel trailer e ancora Friday I'm in Love dei The Cure, Mr. Jones dei Counting Crows e la malinconica A Different Place dei California Calling.

Nel secondo si passa dall'elettronica A New Error dei Moderat alla canzone che ha fatto piangere tutti almeno una volta nella vita: Don't Look Back in Anger degli Oasis. Si prosegue con The Producer di Luca Trucillo, Timebomb dei Chumbawamba, Made of Stone e Slipstream di Bruce Maginnis per finire con Bits of Kids del gruppo irlandese Stiff Little Fingers.

Il terzo episodio ci riporta negli anni '90 con MMMbop degli Hanson, Restless di Neja e 74-75 dei The Connells.

Nel quarto troviamo Sommersi di Bull Brigade e Fabio Valente, Nothing's Gonna Hurt You Baby dei Cigarettes After Sex e l'iconica Perfect Day di Lou Reed.

Negli ultimi due episodi si possono ascoltare Cumuli degli 883, La Voce che ho in Corpo di El Santo, Se Io, se Lei di Biagio Antonacci, il brano da cui Zerocalcare ha preso il titolo della serie - Questo Mondo non mi Renderà Cattivo di Path - Safe Heaven degli Angelic Upstarts, Sarà Perché ti Amo dei Ricchi e Poveri, What Are You So Afraid Of dei Videoclub e Spirits degli Strumbellas.

Questo Mondo non mi Renderà Cattivo è disponibile su Netflix.