Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Le speranze relative alla possibilità di vedere altre stagioni di Perry Mason si sono ufficialmente spente: HBO ha infatti deciso di chiudere la narrazione della serie TV, non confermandola per una terza stagione.

"Siamo estremamente grati per l'eccezionale lavoro di Matthew Rhys, del cast e della troupe di Perry Mason per la loro rivisitazione di un franchise così prezioso e leggendario", ha dichiarato la rete in una nota. "Anche se non andremo avanti con un'altra stagione dello spettacolo, siamo entusiasti di continuare a lavorare con i brillanti creativi del Team Downey su progetti futuri".

Basato sul celebre personaggio protagonista di numerosi romanzi e racconti brevi scritti da Erle Stanley Gardner, lo show è ambientato nella Los Angeles degli anni ‘30 durante la Grande Depressione.

