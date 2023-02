Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 09 febbraio 2023

Archiviato uno spinoso caso, un altro si profila all’orizzonte ed è tempo per l’infaticabile Perry Mason di rimettersi in gioco e far luce sul mistero, sfoderando le sue abili doti di investigatore e di avvocato.

La seconda stagione di Perry Mason è ormai in procinto di debuttare in America sulla rete HBO e sul servizio streaming di HBO Max, e in vista dell’evento è stata recentemente condivisa una prima anteprima, grazie alla pubblicazione del trailer ufficiale.

I nuovi episodi della serie TV saranno ambientati mesi dopo la conclusione del caso Dodson e si concentreranno sul brutale omicidio del rampollo di una potente famiglia impegnata nel campo del petrolio. Quando il procuratore distrettuale si reca a Hoovervilles per indagare, Perry (Matthew Rhys di The Americans), Della (Juliet Rylance) e Paul (Chris Chalk di Gotham) si troveranno al centro di un’inchiesta che affonda le sue radici in cospirazioni di vasta portata e li porterà a comprendere cosa significa davvero essere colpevoli.

La seconda stagione di Perry Mason debutterà il 6 marzo.

Fonte: Comic Book