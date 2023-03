Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Mentre sale l’attesa per la seconda stagione di Perry Mason - di cui è stato condiviso il trailer - Matthew Ryhs (The Americans) ha parlato di un futuro importante per il famoso legale statunitense.

Mentre i piani iniziali di HBO erano quelli di realizzare una miniserie che andasse a riscrivere in parte le origini del personaggio, le cose sono cambiate grazie all'enorme successo riscosso, che ha portato all'inevitabile rinnovo:

"Si diceva che potesse funzionare come serie limitata, ma ho pensato: 'Avete organizzato tutto questo.' È qualcosa di nuovo e fresco, e ti unisci non solo a lui, ma anche alla sua squadra. Da qui in poi, sky is the limit, come si suol dire. Sono stato molto contento che ci sia stata data questa opportunità. Mi mancava il detective in stile Raymond Chandler che c'è in lui, e i lavori migliori come avvocato derivano proprio dal suo essere detective. Le opportunità in aula per lui sono appena iniziate".

Basato sul celebre personaggio protagonista di numerosi romanzi e racconti brevi scritti da Erle Stanley Gardner, la serie TV è ambientata nella Los Angeles degli anni ‘30 durante la Grande Depressione.

Il prossimo lotto di episodi si focalizzerà su un difficile caso per il protagonista. Dopo la conclusione del caso Dodson la trama si sposterà sul brutale omicidio del rampollo di una potente famiglia impegnata nel campo del petrolio. Quando il procuratore distrettuale si reca a Hoovervilles per indagare, Perry (Rhys), Della (Juliet Rylance) e Paul (Chris Chalk) si troveranno al centro di un’inchiesta che affonda le sue radici in cospirazioni di vasta portata e li porterà a comprendere cosa significa davvero essere colpevoli.

La seconda stagione di Perry Mason debutterà il 6 marzo.

