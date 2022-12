Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 dicembre 2022

Matthew Rhys è tornato: dopo mesi di silenzio, HBO ha condiviso un primo teaser trailer della stagione 2 di Perry Mason.

Sfortunatamente ci vorrà ancora un po' prima di vedere il nuovo lotto di episodi, che debutterà il 6 marzo 2023.

Ambientato a Los Angeles negli anni '30, lo show è basato sugli iconici romanzi polizieschi di Erie Stanley Gardner, con Matthew Rhys che interpreta il famoso investigatore che ha trascorso la prima stagione a indagare sulle misteriose circostanze del rapimento di un bambino.

Nella nuova stagione sembra che gli spettri della Prima Guerra Mondiale saranno ancora vivi nella testa di Perry Mason, e non gli permetteranno di proiettarsi in avanti. Inoltre potrebbe essere un fattore decisivo per la salute mentale di Perry Mason il 1933, considerando che si tratta dell’anno in cui si è concluso il proibizionismo, e perciò i problemi di alcolismo del personaggio potrebbero essere più evidenti.

La prima stagione di Perry Mason è disponibile in streaming su NOW.

Fonte: Screen Rant