Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Il Pantheon greco della serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo si arricchisce di altre due figure, andando in questo modo a definire il trittico dei "Pezzi Grossi”.

Dopo aver infatti accolto Jay Duplass (Industry) nei panni del sovrano dell’Oltretomba, il cast dello show targato Disney+ ha recentemente trovato i due interpreti che daranno il volto al portatore della mitica folgore, nonché capo di tutte le divinità, e del rispettivo fratello, il cui dominio si estende sui mari.

È stato infatti annunciato che Toby Stephens (Black Sails) e Lance Reddick (Fringe) sono ufficialmente saliti a bordo del progetto, preparandosi a dare il volto rispettivamente al padre del protagonista, Poseidone, e al potente Zeus.

In merito ai due casting si espresso Rick Riordan, autore della saga letteraria da cui il progetto trae spunto, che ha dichiarato:” Quando finalmente incontriamo Poseidone verso la fine della prima stagione, esattamente come nel romanzo, Toby è davvero incredibile. Mentre pronunciava alcune delle battute iconiche del personaggio, ho avuto i brividi. E vedendo lui e Walker (Percy) insieme, potreste davvero credere che siano padre e figlio”.

In seguito ha aggiunto:” In tutti i suoi ruoli, Lance infonde un'aura di autorità e potere, rendendolo perfetto per il ruolo del sovrano dell'Olimpo. Come gli ho detto quando ci siamo incontrati, trasmette così tanta gravità intorno a lui che potrebbe far perdere l'allineamento ai pianeti, e quando mostra il suo dispiacere a Percy Jackson... wow, aspettate di vedere quella scena”.

Non resta quindi che attendere la notizia che sveli la data di debutto per poter vedere entrambi dar vita a questi iconici personaggi sullo schermo.

Fonte: Comic Book