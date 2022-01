Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 38 minuti fa

Il creatore di Peaky Blinders Steven Knight ha reso note le sue intenzioni per la conclusione del dramma poliziesco guidato da Cillian Murphy, riferendo che l'ultimo lotto di episodi tratterà la Seconda Guerra Mondiale.

Finora, la serie ha documentato l'ascesa di Tommy Shelby (Murphy) al vertice della violenta famiglia di bande londinesi, bilanciando anche le sue lotte con il disturbo da stress post-traumatico, derivante dalle sue brutali esperienze nella Prima Guerra Mondiale. Attraverso Tommy e suo fratello Arthur (Paul Anderson), gran parte della serie ha affrontato apertamente gli orrori della Guerra, e come togliere una vita (o molte) cambi una persona.

Dal punto di vista tematico, ha senso che Peaky Blinders tratti le conseguenze di una Guerra Mondiale, destinata a lasciare cicatrici irreparabili su un'intera nuova generazione. Tuttavia, proprio come le speranze originali di porre fine a Peaky Blinders dopo sette stagioni, i piani sono cambiati ancora una volta.

Secondo Knight, i fan possono aspettarsi di assistere alla lotta della famiglia Shelby con l'inizio, e forse anche le conseguenze, della Seconda Guerra Mondiale:

"Era sempre la Gran Bretagna tra le due Guerre - la lezione non è stata imparata e anzi, è stata ripetuta. È anche la fine dell'impero: entriamo nella Seconda Guerra Mondiale e alla fine di essa non c'è nessun impero. Ora andremo oltre la Seconda Guerra Mondiale, voglio andare avanti, e voglio vedere come ciò potrebbe andare oltre".

Coloro che conoscono la loro storia sapranno che, a differenza degli Stati Uniti continentali, la Gran Bretagna ha assistito in prima persona alle devastazioni della Guerra nel proprio Paese. È difficile immaginare che le piccole lotte interne tra le bande di Birmingham siano state così tante nel bel mezzo del Blitz, ma questo è probabilmente il motivo per cui la scorsa stagione ha introdotto la minaccia del malvagio fascista Oswald Mosley (Sam Claflin). Questo si chiama pensare in anticipo!

Steven Knight continua spiegando il suo processo di scrittura per capire esattamente come portare Peaky Blinders alla sua conclusione. Come sappiamo, è già stato annunciato che la storia non si concluderà con questa ultima stagione: è infatti in fase di lavorazione un lungometraggio, la cui produzione è prevista per il 2023. Ciò significa che noi fan possiamo goderci il viaggio che ci porterà verso il prossimo capitolo, senza preoccuparci del fatto che non vedremo mai più questi personaggi.

Come forse avrete già capito, Knight non è un fan della pianificazione anticipata, preferendo invece lasciare che sia la storia a portarlo lungo il suo percorso tortuoso:

"Non so cosa accadrà finché non comincerò a scrivere. Il modo in cui tendo a lavorare non è pianificare, e penso che se lo facessi, non sarei in grado di farlo. Mi siedo alla tastiera e basta, e se conosco abbastanza bene i personaggi, li lascio andare, vedo che cosa si dicono. Lascio che il dialogo guidi la trama".

Il finale finale di Peaky Blinders potrebbe essere molto lontano, ma la sesta stagione dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2022.

