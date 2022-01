Peaky Blinders 6: pubblicato il Trailer della Stagione Finale

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La serie TV britannica di successo Peaky Blinders sta per tornare con la sua sesta ed ultima stagione.

BBC ha recentemente svelato l'atteso trailer ufficiale dell'ultimo capitolo dello show crime creato da Steven Knight e ambientato a Birmingham dopo la prima guerra mondiale.

Il video mostra, tra le altre cose, i graditi ritorni di Anya-Taylor Joy (La Regina degli Scacchi) e di Tom Hardy rispettivamente come Gina Gray e Alfie Solomons.

La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby (Cillian Murphy). La sesta stagione secondo il regista Anthony Byrne riprenderà da quella circostanza:

"Riprenderà da li direttamente. La primissima ripresa che vedremo dunque tornerà in quel campo dove ci sarà Tommy, con una pistola puntata alla testa. Quindi andremo avanti da lì, risolvendoo quel momento straordinario; è fantastico".

Byrne aveva inoltre annunciato l’introduzione di un nuovo personaggio femminile, senza però sbilanciarsi troppo:

"Ci sarà un nuovo importante personaggio femminile, che è piuttosto oscuro. Non ho mai visto nessuno come lei in Peaky prima. Non dirò chi è, ma darà filo da torcere a Tommy. Fondamentalmente lei lo sfida in un modo diverso. Di certo non è una protagonista e non so se sia un’antagonista".

Nella sesta stagione, oltre a Murphy, torneranno i protagonisti Paul Anderson, Sophie Rundle e Finn Cole. Ci saranno inoltre le new entry: Conrad Khan, James Frecheville e Stephen Graham (Boardwalk Empire).

L'ultima stagione non concluderà la storia dei Peaky Blinders. Qualche mese fa infatti, lo showrunner Steven Knight, aveva rivelato che la storia di Tommy e famiglia si concluderà con un film che dovrebbe arrivare nel 2023.

"Il Covid ha cambiato i nostri piani" – aveva spiegato l’autore a Deadline oramai diversi mesi fa.

"Ma posso dire che, sin dall’inizio, la mia idea era quella di chiudere Peaky Blinders con un film. Ed è questo ciò che accadrà".

Non c'è ancora una data ufficiale della sesta stagione di Peaky Blinders, ma in Inghilterra debutterà presto. Mentre in Italia si dovrà attendere ancora per vederla sulla piattaforma Netflix.

