Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo alcuni tweet - cancellati tempestivamente - che avevano svelato la data di debutto dell'ultima stagione di Peaky Blinders, la BBC ha confermato ufficialmente la suddetta data di uscita: lo spettacolo, guidato da Cillian Murphy, tornerà il 27 febbraio.

La rete britannica ha annunciato la notizia sulle sue pagine social, scrivendo: "Gli Shelby sono tornati in affari".

⁣The Shelbys are back in business.



Watch the final series of #PeakyBlinders on iPlayer from 27 February pic.twitter.com/zYHi1eW344 — BBC (@BBC) February 15, 2022

Il sesto e ultimo capitolo vedrà il ritorno di Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy e Sophie Rundle, e vedrà anche la partecipazione di Stephen Graham.

La nuova stagione dello spettacolo, purtroppo, sarà senza la co-protagonista di Murphy, Helen McCrory, tragicamente morta di cancro al seno nell'aprile 2021.

"Penso che l'intera serie sia davvero un omaggio a lei, per onorarla", ha recentemente detto Murphy. “La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, e fa molto parte del viaggio di Tommy nella stagione. Sarà diverso senza di lei. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona, ed è un'enorme perdita per l'intera comunità di attori e non solo per il nostro spettacolo. I miei pensieri sono sempre con Damian Lewis e i suoi figli. Spero solo che lo show sia all'altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei".

La sesta stagione di Peaky Blinders andrà in onda su BBC One e in streaming su iPlayer nel Regno Unito. Al di fuori del Regno Unito, sarà trasmessa in streaming su Netflix.

Fonte: Variety