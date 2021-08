Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

In piena fase di riprese della serie TV Paper Girls arriva una notizia inaspettata. Stephany Folsom, il co-showrunner e produttore esecutivo si è dimessa dallo show di Amazon Prime Video, adattamento della graphic novel di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang.

Christopher C. Rogers così diventerà l’unico showrunner della serie TV, mentre il marchio creativo Legendary TV rimarrà nel progetto.

Sceneggiatrice di Toy Story 4, Folsom ha lavorato anche nel film Thor: Ragnarok. Secondo fonti autorevoli sarebbero stati proprio i suoi script a convincere Amazon ad ordinare subito la serie TV Paper Girls. Tuttavia sarebbero poi stati proprio gli Studios del colosso dello streaming e Legendary TV a optare per un addio a Folsom.

Un peccato per lo show che avrebbe potuto avere una preziosa risorsa come la sceneggiatrice inglese che aveva speso parole positive sul progetto recentemente:

"Questa è una storia piena di cuore e di così tanti colori e dimensioni. La nostro speranza sinceramente è non solo di far giustizia al fumetto da cui è tratta, ma di far sì che Paper Girls sia un prodotto diverso da tutto ciò che c'è al momento in TV".

Gli amanti dei viaggi nel tempo, apprezzeranno molto la serie TV Paper Girls, ambientata nella suggestiva mattina dopo Halloween di fine anni '80.

Fonte: Deadline