Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 minuti fa

In una recente intervista sul finale della miniserie Pam & Tommy, la star protagonista Sebastian Stan affronta il potenziale ritorno per una seconda stagione.

Al momento della sua uscita a febbraio 2022, Pam & Tommy ha catturato l'attenzione sia del pubblico che della critica, guadagnando un rispettabile indice di gradimento del 78% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, la serie non arriva al pubblico senza polemiche: nonostante la sua apparente approvazione della critica, la miniserie ha anche dovuto affrontare la sua buona parte di critiche, in particolare dalla stessa Anderson, che in primo luogo non ha mai accettato la produzione dello show. Per questo, Anderson ha annunciato un accordo con Netflix per creare la sua versione della storia tramite un documentario esclusivo.

In una recente intervista, Sebastian Stan ha espresso i suoi pensieri sul potenziale ritorno di Pam & Tommy per una seconda stagione. Nei suoi commenti, l'attore ammette prontamente che c'è facilmente molto altro da esaminare riguardo alle turbolente dinamiche nel matrimonio tra Anderson e Lee.

Tuttavia, la star dell'MCU crede che lo spettacolo abbia già fatto un lavoro eccezionale:

"Penso che avremmo sempre potuto esplorarlo di più e più a fondo. Avremmo potuto realizzare altri otto episodi, anche andando più avanti nella storia. Ma sento che ci siamo arrivati con le migliori intenzioni e abbiamo davvero cercato, dato il tempo assegnato, di fare del nostro meglio con ciò che ci è stato dato".

Quando gli è stato chiesto gli piacerebbe tornare per una seconda stagione, Stan ha risposto:

"Non lo so. Dovrò pensarci. Non sono sicuro in realtà, a questo punto".

Mentre Stan sembra incerto su una seconda stagione, la piattaforma non ha indicato che un nuovo lotto di episodi sia in programma. Alcuni scenari, però, potrebbero potenzialmente suscitare l'interesse di Disney+ nell'ordinare un'altra stagione. Forse lo spettacolo potrebbe spostare la sua attenzione sulle vicende successive al divorzio di Anderson e Lee, o potrebbe approfondire la breve riconciliazione della coppia.

Ad ogni modo, sembra esserci il potenziale per dei nuovi episodi, anche se potrebbe non rivelarsi la mossa giusta da fare.

Fonte: Screen Rant