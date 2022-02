Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Ammettiamolo, quando Seth Warshavsky ha pubblicato su internet il controverso - e molto visto - sex tape della star di Baywatch Pamela Anderson e del batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee nel 1998, non aveva alcuna aspirazione all'alta arte. L'unica motivazione di Warshavsky era il denaro - che ha più che ottenuto, anche se ha dovuto pagare alle due star ben 1,5 milioni di dollari per aver reso pubblica la loro proprietà rubata. Nessuno di loro si sarebbe mai aspettato che questo evento avrebbe ispirato una miniserie rispettata dalla critica.

Eppure, eccoci qui. Dopo settimane di clamore e un'inevitabile campagna pubblicitaria, Pam & Tommy è arrivato ieri su Disney+ e il risultato è un clamoroso "abbastanza buono" secondo l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La miniserie ha un impressionante punteggio complessivo della critica dell'84%, e un recensione su Rotten Tomatoes recita: "Pam & Tommy a volte mina la propria critica al voyeurismo culturale con una stilizzazione lurida, ma la performance di Lily James rende questo spettacolo, incontestabile".

Non male per uno show che parla di un sex tape amatoriale venduto in circostanze estremamente dubbie. Secondo la biografia dei Mötley Crüe, The Dirt, il nastro sarebbe stato rubato dalla casa di Lee da un lavoratore ed ex porno star di nome Rand Gauthier, interpretato nella storia dal co-produttore della serie Seth Rogen. Il nastro è arrivato nelle mani di Warshavsky e poi su Internet. L'allora coppia sposata ha citato in giudizio Internet Entertainment di Warshavsky, che si è conclusa con un accordo segreto.

Né Lee né Anderson sono stati coinvolti nella miniserie. La coppia ha divorziato dopo due episodi di violenza domestica perpetrati da Lee su Anderson. Una fonte anonima ha affermato inoltre che Pamela Anderson considera la serie "molto dolorosa" e che "è scioccante che questa serie possa sia stata creata senza la sua approvazione".

Sebbene i tre episodi ad oggi disponibili abbiano guadagnato alcune recensioni negative su Rotten Tomatoes, una solida maggioranza sembra apprezzare la serie come "una gemma a volte imperfetta". Aisha Harris di NPR ha descritto la serie "Caotica, ma molto divertente", mentre Lucy Mangan di The Guardian ha scritto che è "un dramma caldo, divertente, intelligente e piuttosto commovente, con interpretazioni sorprendenti di Lily James nei panni di Anderson e Sebastian Stan nei panni di Lee".

I primi tre episodi di Pam & Tommy sono attualmente disponibili su Disney+, mentre i restanti cinque usciranno settimanalmente.

Fonte: We Got This Covered